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05 марта 2015, 12:30

"Экономика": Какие изменения происходят в пенсионной системе

"Экономика": Какие изменения происходят в пенсионной системе

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  • Название:"Экономика"
  • Когда смотреть на канале "Москва 24": По будням в 12.15
  • Ведущий: Константин Цыганков
  • Для кого: Для тех, кто интересуется изменениями российской экономики


С новой пенсионной формулой, которая заработала с первого января, пришли такие понятия как "коэффициенты" и "баллы". Трудовая пенсия теперь состоит из двух частей: страховой и накопительной. Для расчета страховой части используется пенсионный балл, в них будет оцениваться каждый год трудовой деятельности человека. Баллы будут начисляться в зависимости от официальной зарплаты, стажа работы и возраста выхода на пенсию. Чтобы претендовать на страховую пенсию по старости, нужно будет иметь: во-первых, 15 лет стажа, во время которого работодатель отчислял взносы в Пенсионный фонд, а во-вторых, накопить 30 баллов.

Те, кто не верит в щедрость государства, могут попробовать накопить на прибавку, отчисляя часть денег в накопительную часть. У тех, кто выберет этот способ, вес одного пенсионного балла будет в полтора раза меньше. Кроме того, выбор у граждан осложнен тем, что накопительная часть пенсий заморожена в течение двух лет и не исключено, что мораторий будет продлен и дальше.

По закону определиться со способом формирования пенсии россияне должны до конца этого года. Есть ли сейчас смысл перестать быть "молчуном" и доверить свои накопления негосударственным пенсионным фондам, выясняла программа "Экономика".
Программа: Экономика
пенсии программы Константин Цыганков негосударственные пенсионные фонды НПФ зарплаты баллы архив
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