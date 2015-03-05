"Экономика": Какие изменения происходят в пенсионной системе

Название: "Экономика"

"Экономика" Когда смотреть на канале "Москва 24": По будням в 12.15

По будням в 12.15 Ведущий: Константин Цыганков

Константин Цыганков Для кого: Для тех, кто интересуется изменениями российской экономики



С новой пенсионной формулой, которая заработала с первого января, пришли такие понятия как "коэффициенты" и "баллы". Трудовая пенсия теперь состоит из двух частей: страховой и накопительной. Для расчета страховой части используется пенсионный балл, в них будет оцениваться каждый год трудовой деятельности человека. Баллы будут начисляться в зависимости от официальной зарплаты, стажа работы и возраста выхода на пенсию. Чтобы претендовать на страховую пенсию по старости, нужно будет иметь: во-первых, 15 лет стажа, во время которого работодатель отчислял взносы в Пенсионный фонд, а во-вторых, накопить 30 баллов.

Те, кто не верит в щедрость государства, могут попробовать накопить на прибавку, отчисляя часть денег в накопительную часть. У тех, кто выберет этот способ, вес одного пенсионного балла будет в полтора раза меньше. Кроме того, выбор у граждан осложнен тем, что накопительная часть пенсий заморожена в течение двух лет и не исключено, что мораторий будет продлен и дальше.

По закону определиться со способом формирования пенсии россияне должны до конца этого года. Есть ли сейчас смысл перестать быть "молчуном" и доверить свои накопления негосударственным пенсионным фондам, выясняла программа "Экономика".