"Экономика": Зачем учиться в ПТУ

На протяжении последних лет постоянно приходится слышать о том, что в экономике наблюдается острая нехватка представителей рабочих специальностей. При этом, средняя зарплата рабочих в столице редко превышает 40 тысяч рублей. Хорошие зарплаты "голубые воротнички" получают в крупных частных компаниях, где приходится работать на результат, и никакого диплома о высшем образовании для этого иметь не надо. Проблема в том, что само понятие рабочей профессии в России девальвировалось настолько, что большинство предпочитает идти в ненадежный вуз, но только не в техникум. При этом, развалилась и сама система профтехобразования. Подробности - в программе "Экономика".