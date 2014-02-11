"Экономика": Как изменился спрос на рынке труда в банковской сфере

Центральный банк занялся зачисткой банковского сектора. Несколько банков обанкрочены. Много ли безработных, имеющие опыт в этой сфере, сейчас обращается к рекрутерам в поиске работы? Снизился ли интерес абитуриентов к специальностям банковского профиля на фоне спада экономического роста и сокращений штата как в частных, так и государственных кредитных организациях? Расскажет программа "Экономика".