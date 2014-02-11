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Новости

Новости

11 февраля 2014, 14:17

"Экономика": Как изменился спрос на рынке труда в банковской сфере

"Экономика": Как изменился спрос на рынке труда в банковской сфере

Объем сомнительных операций в "ЛИНК-банке" превысил 20 млрд рублей

Выплаты вкладчикам "Евротраста" и "ЛИНК-банка" начнутся с 25 февраля

Центробанк отозвал лицензию у двух столичных банков

Клиенты "Моего банка" собираются у офиса в Москве

Клиенты "Моего банка" получат страховые выплаты в феврале

Страховые выплаты вкладчикам "Моего банка" начнутся в середине февраля

Центробанк отозвал лицензию у "Природы" и "Моего банка"

"Утро": Мошенники ограбили клиента банка с помощью копии его паспорта

Банки стали отказывать москвичам в потребительских кредитах

Центральный банк занялся зачисткой банковского сектора. Несколько банков обанкрочены. Много ли безработных, имеющие опыт в этой сфере, сейчас обращается к рекрутерам в поиске работы? Снизился ли интерес абитуриентов к специальностям банковского профиля на фоне спада экономического роста и сокращений штата как в частных, так и государственных кредитных организациях? Расскажет программа "Экономика".
Программа: Экономика
банки рынок труда программы вакансии Константин Цыганков архив резюме
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