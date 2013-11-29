"Экономика": Какие продукты подорожают к Новому году

По расчетам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, 2013 год должен был стать рекордным по урожаю в мире. Цены на продукты питания стали уменьшаться, и, по прогнозам экспертов, в 2014 году упадут еще на 9%. Однако России эта тенденция почему-то не коснулась - основные продукты питания продолжили дорожать - стоимость яиц увеличилась на 30%, хлеба - на 10%. Впереди новогодние праздники. Каких "подарков" ждать от цен в магазинах, выясняла программа "Экономика".