В конце апреля в Москве прошла выставка "Интеллектуальные здания - 2012". Ее основной вывод - наши дома умнеют на глазах. Наши коррепоснденты провели сравнение "уровня IQ" моксовских квартир и офисов.

Дом с интеллектом - это дом, где для получения максимума удобств надо совершить минимум движения. Такой дом сам знает, как и когда закрыть шторы, выключить свет и отключить воду в ванной. И все это делается с помощью планшетного компьютера и нескольких электроприводов.

Датчики в умном доме вмонтированы везде - в стены, в пол, в потолок. Они реагируют и на движение в комнате, и на температуру воздуха и освещенность помещения. Центральный компьютер распоряжается работой всех приборов. Если в помещении никого нет - то свет в комнате быстро погаснет и сэкономит электроэнергию. Умная дверь оборудована специальными датчиками, которые не дадут двери закрыться, пока вы не зайдете в комнату. А датчики в ванной могут отправить хозяину SMS в случае протечки.

Интеллектуальный офис может выполнять функцию нескольких смен охранников - достаточно ввести отпечатки пальцев тех, кого вы хотите видеть на работе ежедневно. С помощью простого интерфейса можно регулировать климат, освещение и даже режим кормления рыбок в аквариуме. При этом планшетный компьютер позволяет управлять жизнью офиса практически из любой точки планеты.