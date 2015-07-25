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Новости

Новости

25 июля 2015, 08:00

Общество

"Москва и окрестности": "Москва – Петушки"

"Москва и окрестности": "Москва – Петушки"

"Московский патруль": С туристов в египетском отеле вымогали деньги

Семья погибшей в Тунисе москвички добивается страховых выплат

Биометрические визы могут привести к снижению турпотока в Европу

"В деталях": Как упорядочить работу хостелов в Москве

Новости телеканала "Москва Доверие"

Ростуризм рекомендовал отдыхающим не покидать туристическиз зон Турции

Москвичи остались недовольны организацией детского отдыха на море

Ростуризм порекомендовал россиянам не покидать курортных зон в Турции

Новости телеканала "Москва Доверие"

Как книга становится путеводителем, и куда пойти туристу, добравшемуся до пункта назначения? Зачем в музее кукарекают, и как на петухе по-русски гадают? Какая трава орехи заменяет, и что за сыры во Владимирской области вызревают? Сколько нужно жарить хорошую говядину, и где вегетарианцы забывают о своих правилах? Какую игру в России почти позабыли, и на что она больше всего похожа? Как покорить индейскую лодку, и можно ли доплыть на ней до земного рая? Программа "Москва и окрестности" отправляется по маршруту Москва – Петушки.
Программа: Москва и окрестности
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