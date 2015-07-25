"Москва и окрестности": "Москва – Петушки"

Как книга становится путеводителем, и куда пойти туристу, добравшемуся до пункта назначения? Зачем в музее кукарекают, и как на петухе по-русски гадают? Какая трава орехи заменяет, и что за сыры во Владимирской области вызревают? Сколько нужно жарить хорошую говядину, и где вегетарианцы забывают о своих правилах? Какую игру в России почти позабыли, и на что она больше всего похожа? Как покорить индейскую лодку, и можно ли доплыть на ней до земного рая? Программа "Москва и окрестности" отправляется по маршруту Москва – Петушки.