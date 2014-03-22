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Новости

22 марта 2014, 08:00

"Москва и окрестности": Лефортово и Басманный район

"Москва и окрестности": Лефортово и Басманный район

Бывший зампрокурора Подмосковья Александр Игнатенко вышел на свободу

154-й полк Московского гарнизона переименован в Преображенский

"Вера. Надежда. Любовь": Храм Петра и Павла в Лефортово

Взорвался автомобиль рядом с ТЦ "Город" в Лефортово

"Московский патруль": в Лефортовском парке не убирают мусор

Как царь Петр солдат лечил, и чего мы не знаем о беспамятстве? О чем может напомнить букет тюльпанов, и почему занятия акварелью улучшают память? Где учат легко преодолевать трудности перевода, и какое отношение имеет дебош к воскресенью? Куда пойти, чтобы в самом модном
месте провести вечер воспоминаний, и когда забытые навыки важнее онлайн технологий? Программа "Москва и окрестности" предлагает вспомнить все - в Лефортове и Басманном районе.
Программа: Москва и окрестности
Лефортово программы Екатерина Федотова Басманный район
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