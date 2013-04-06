"Москва и окрестности": Дачный поселок Переделкино

Программа "Москва и окрестности" проводит выходной день в дачном поселке Переделкино. Что понимал Борис Пастернак под идеальным бытом, и зачем друзья ему мебель привозили? Как поэт свои тексты от воров охранял, и почему деньгами не дорожил? Отчего дача Корнея Чуковского стала для его творчества мертвым местом? Можно ли застать больше, чем поэта на даче, и как госимущество стало частной собственностью? Для чего Белла Ахмадуллина Булату Окуджаве колокольчик пожаловала, и что за легенда из этого получилась? Ответы - в этом выпуске.