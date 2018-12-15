"Большой куш": Подпольные казино

Почти 10 лет прошло с тех пор, как в России запрещен игорный бизнес. Но барабаны рулеток продолжают крутиться. Однорукие бандиты по-прежнему потрошат свои жертвы. Покерные столы сдают пары, каре и флэш-рояли, взамен отбирая рубли, доллары, а иногда и жизнь.

Почему владельцы незаконного бизнеса получают доход 500 миллионов рублей в месяц? Как действуют подпольные казино, и как с ними борются правоохранители? Что происходит с проигравшимися дотла игроками и как работают сети подпольных игровых клубов? Как полиции удалось накрыть преступное сообщество и арестовать всех его сотрудников, расскажет известный детектив Кирилл Кяро в программе "Большой куш".