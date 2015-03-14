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Новости

14 марта 2015, 12:00

"Познавательный фильм": Скрытые инстинкты

"Познавательный фильм": Скрытые инстинкты

"Эволюция Москвы": Как развивалась отечественная мультипликация

"В кругу семьи": Внешность и душа

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"Нераскрытые тайны": Татьяна Устинова. Как написать судьбу

"Экономика": Начнут ли москвичи из-за кризиса экономить на фитнесе

  • Название: Познавательный фильм
  • Когда смотреть: По субботам на телеканале "Москва 24"
  • Для кого: Для тех, кто интересуется историей развития человечества


Знаете ли вы, что животное, живущее внутри вас, каждый день спасает вашу жизнь? Почему организм человека переходит на автопилот в момент опасности? Какое место в автомобиле называют "местом смертника"?

Почему вы подсознательно боитесь пауков и крыс и обожаете жирную пищу? И, наконец, какой инстинкт действительно может заставить человека умереть? Все тайны древнего опыта человечества смотрите в познавательном фильме.
Программа: Познавательный фильм
программы страхи подсознание организм человека инстинкты
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