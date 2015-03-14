"Познавательный фильм": Скрытые инстинкты

Название: Познавательный фильм

Познавательный фильм Когда смотреть: По субботам на телеканале "Москва 24"

По субботам на телеканале "Москва 24" Для кого: Для тех, кто интересуется историей развития человечества



Знаете ли вы, что животное, живущее внутри вас, каждый день спасает вашу жизнь? Почему организм человека переходит на автопилот в момент опасности? Какое место в автомобиле называют "местом смертника"?

Почему вы подсознательно боитесь пауков и крыс и обожаете жирную пищу? И, наконец, какой инстинкт действительно может заставить человека умереть? Все тайны древнего опыта человечества смотрите в познавательном фильме.