14 марта 2015, 12:00
"Познавательный фильм": Скрытые инстинкты
- Название: Познавательный фильм
- Когда смотреть: По субботам на телеканале "Москва 24"
- Для кого: Для тех, кто интересуется историей развития человечества
Знаете ли вы, что животное, живущее внутри вас, каждый день спасает вашу жизнь? Почему организм человека переходит на автопилот в момент опасности? Какое место в автомобиле называют "местом смертника"?
Почему вы подсознательно боитесь пауков и крыс и обожаете жирную пищу? И, наконец, какой инстинкт действительно может заставить человека умереть? Все тайны древнего опыта человечества смотрите в познавательном фильме.
Программа: Познавательный фильм