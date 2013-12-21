"Познавательный фильм": Ген рождения

Гены человека являются интересной составляющей организма человека, благодаря им ребенок рождается похожим на кого-нибудь из родственников, уже имеет характер, который тоже передается по наследству, и определенные заболевания. Но возможности ДНК-анализа растут с каждым днем. Современные исследования позволяют определить по генам не только цвет глаз и волос, но и способности к спорту, творчеству и даже политическим взглядам. Действительно ли гены знают о нас все, смотрите в познавательном фильме.