"Афиша": На ВДНХ открывается фестиваль "Вдохновение"

Название: "Афиша"

"Афиша" Когда смотреть: Ежедневно на телеканале "Москва 24"

Ежедневно на телеканале "Москва 24" Ведущий: Иван Распопов

Иван Распопов Для кого: Для тех, кто интересуется культурной и развлекательной жизнью столицы



На ВДНХ 26 июля официально откроется фестиваль искусств "Вдохновение". Однако первое мероприятие из его программы можно будет увидеть уже в субботу - в Зеленом театре покажут "Травиату". В воскресенье гостей площадки ждет медиаперформанс у павильона №66, а вечером - фестиваль уличных театров и грандиозный салют.

В театре "Практика" продолжаются летние детские спектакли. На сцене маленькие зрители в ближайшее время смогут увидеть "Историю Синдбада из Багдада" и "Космос, или на край Вселенной". Играть их будут до 27 августа.

В "Лужниках" 26 июля пройдет праздник спорта Moscow City Games. На один день спорткомплекс превратится в город активных развлечений и экстрим-культуры. Более чем на 50 площадках под открытым небом свое мастерство покажут тысячи лучших спортсменов. В рамках праздника состоятся соревнования по Dirtbike, BMX, мотофристайлу, Чемпионат мира по workout, 7-й Всероссийский фестиваль паркура и 2-й Всероссийский фестиваль трикинга, игры Bike Поло, а также матчи по уличному баскетболу Moscow Open.