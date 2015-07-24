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24 июля 2015, 13:30

Культура

"Афиша": На ВДНХ открывается фестиваль "Вдохновение"

"Афиша": На ВДНХ открывается фестиваль "Вдохновение"

В Москве пройдет фестиваль славянского искусства "Русское поле"

В фестивале "Русское поле" примут участие коллективы из 15 стран мира

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Фестиваль электронной музыки и искусства Outline

  • Название: "Афиша"
  • Когда смотреть: Ежедневно на телеканале "Москва 24"
  • Ведущий: Иван Распопов
  • Для кого: Для тех, кто интересуется культурной и развлекательной жизнью столицы

На ВДНХ 26 июля официально откроется фестиваль искусств "Вдохновение". Однако первое мероприятие из его программы можно будет увидеть уже в субботу - в Зеленом театре покажут "Травиату". В воскресенье гостей площадки ждет медиаперформанс у павильона №66, а вечером - фестиваль уличных театров и грандиозный салют.

В театре "Практика" продолжаются летние детские спектакли. На сцене маленькие зрители в ближайшее время смогут увидеть "Историю Синдбада из Багдада" и "Космос, или на край Вселенной". Играть их будут до 27 августа.

В "Лужниках" 26 июля пройдет праздник спорта Moscow City Games. На один день спорткомплекс превратится в город активных развлечений и экстрим-культуры. Более чем на 50 площадках под открытым небом свое мастерство покажут тысячи лучших спортсменов. В рамках праздника состоятся соревнования по Dirtbike, BMX, мотофристайлу, Чемпионат мира по workout, 7-й Всероссийский фестиваль паркура и 2-й Всероссийский фестиваль трикинга, игры Bike Поло, а также матчи по уличному баскетболу Moscow Open.
Программа: Афиша
фестивали Лужники ВДНХ программы Иван Распопов театр Практика быть в городе быть дома Moscow City Games
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