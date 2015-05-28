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Новости

28 мая 2015, 13:30

Культура

"Афиша": В "Новом Манеже" открылась фотовыставка Антона Корбайна

"Афиша": В "Новом Манеже" открылась фотовыставка Антона Корбайна

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  • Название: "Афиша"
  • Когда смотреть: Ежедневно на телеканале "Москва 24"
  • Ведущий: Борис Болелов
  • Для кого: Для тех, кто интересуется культурной жизнью Москвы


В рамках 250-летия марки знаменитого французского коньяка в "Новом Манеже" открылась выставка знаменитого фотохудожника Антона Корбайна. В Москве он привез фотографии людей, погруженных в свою профессию.

В Москве стартовал VI Международный фестиваль нового документального кино о музыке Beat Film Festival. А по Садовому кольцу скоро проедет V Московский велопарад Let's bike it.

Подробнее об этих и других событиях смотрите в программе "Афиша".
Программа: Афиша
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