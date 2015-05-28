"Афиша": В "Новом Манеже" открылась фотовыставка Антона Корбайна

Название: "Афиша"

"Афиша" Когда смотреть: Ежедневно на телеканале "Москва 24"

Ежедневно на телеканале "Москва 24" Ведущий: Борис Болелов

Борис Болелов Для кого: Для тех, кто интересуется культурной жизнью Москвы



В рамках 250-летия марки знаменитого французского коньяка в "Новом Манеже" открылась выставка знаменитого фотохудожника Антона Корбайна. В Москве он привез фотографии людей, погруженных в свою профессию.

В Москве стартовал VI Международный фестиваль нового документального кино о музыке Beat Film Festival. А по Садовому кольцу скоро проедет V Московский велопарад Let's bike it.

Подробнее об этих и других событиях смотрите в программе "Афиша".