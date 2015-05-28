28 мая 2015, 13:30Культура
"Афиша": В "Новом Манеже" открылась фотовыставка Антона Корбайна
- Название: "Афиша"
- Когда смотреть: Ежедневно на телеканале "Москва 24"
- Ведущий: Борис Болелов
- Для кого: Для тех, кто интересуется культурной жизнью Москвы
В рамках 250-летия марки знаменитого французского коньяка в "Новом Манеже" открылась выставка знаменитого фотохудожника Антона Корбайна. В Москве он привез фотографии людей, погруженных в свою профессию.
В Москве стартовал VI Международный фестиваль нового документального кино о музыке Beat Film Festival. А по Садовому кольцу скоро проедет V Московский велопарад Let's bike it.
Подробнее об этих и других событиях смотрите в программе "Афиша".
Программа: Афиша