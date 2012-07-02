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Новости

02 июля 2012, 11:09

"Афиша": В прокат выходит фильм "Снежное шоу" Славы Полунина

"Афиша": В прокат выходит фильм "Снежное шоу" Славы Полунина

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Во время летнего полуденного солнца самое время передохнуть в прохладных залах кинотеатра: на больших экранах — премьера знаменитого «Снежного шоу» Славы Полунина в 3D формате.
Некоторые номера спектакля «Снежное шоу», который выходит на большие экраны, – это сны Полунина. У него даже есть специальная подушка, которую он всегда возит с собой. Увидеть, что снится одному из лучших клоунов мира, можно во всех кинотеатрах.
Программа: Афиша
афиша цирк 3D Слава Полунин Снежное шоу программы Борис Болелов
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