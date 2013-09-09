"Афиша": В Москве выступит Cirque du Soleil

В Москву возвращается Cirque du Soleil. На этот раз труппа привезла одно из самых известных своих шоу под названием "Kooza". Это слово переводится как "коробка".

Сами создатели объясняют, что этим спектаклем цирк возвращается к своим истокам. Ведь когда-то Cirque du Soleil был труппой уличных артистов, а весь театр помещался в коробке, из которой выпрыгивали клоуны и акробаты.

Показы продлятся до 17 октября в Большом куполе Cirque du Soleil, который расположился в "Лужниках". Билеты стоят от 3 200 рублей.