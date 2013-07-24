Участок от "Марьиной Рощи" до "Чкаловской" закроют 22–23 июля

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24 июля 2013, 20:40

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"Афиша": В "Музеоне" дают бесплатные уроки рисования

"Афиша": В "Музеоне" дают бесплатные уроки рисования

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В парке "Музеон" дают бесплатные уроки рисования, мольберт, бумагу, краски и фартук выдают на месте. "Музеон" наполнен скульптурами, поэтому для пленэра лучше места не найти. Студия работает при любой погоде, даже в проливной дождь. Здесь ждут всех, том числе тех, кто последний раз рисовал в школе или вообще никогда не держал в руках кисти. Детские занятия проходят по субботам с 12.00, взрослые - по пятницам с 16.00 и воскресеньям с 18.00.
Программа: Афиша
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