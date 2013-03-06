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06 марта 2013, 20:44

"Афиша": В "Современнике" поставили "Постороннего" Камю

"Афиша": В "Современнике" поставили "Постороннего" Камю

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Повесть Альбера Камю "Посторонний" была в списке обязательной литературы парижских студентов 60-х годов. Этот манифест свободы вдохновил Висконти на одноименный фильм с Марчелло Мастрояни, а группу "Ария" - на создание мрачной песни "Ночь короче дня". Французская газета "Монд" поставила "Постороннего" в рейтинге 100 книг века на первое место. Наконец, только что на своей сцене "Постороннего" поставил московский театр "Современник".
Программа: Афиша
спектакли программы Борис Болелов повести Посторонний Альбер Камю
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