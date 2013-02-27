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Новости

27 февраля 2013, 20:40

"Афиша": В кинотеатре "35 мм" начался фестиваль австрийского кино

"Афиша": В кинотеатре "35 мм" начался фестиваль австрийского кино

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В кинотеатре "35 мм" открылся фестиваль "Новое австрийское кино". Он продлится до 3 марта. В программе - всего три фильма и подборка короткометражек. Однако все картины проверены на крупных европейских кинофестивалях. Так, в афише значится имя режиссера-провокатора Ульриха Зайдля, чья работа "Рай: Вера" уже побывала в центре крупного киноскандала. Также в программе - фильм "Стена" Юлиана Пёльслера и картина "Вторая жена" Умута Дага.
Программа: Афиша
кинематограф программы Борис Болелов
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