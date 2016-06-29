"Афиша": Фильм "Тарзан. Легенда" и выставка "Королевские игры"

Название: "Афиша"

Ведущие: Юлий Гуголев, Иван Распопов, Максим Иксанов

Когда смотреть: По будням на телеканале "Москва 24"

Для кого: Для тех, кто интересуется культурной и развлекательной жизнью столицы

В прокат выходит фильм "Тарзан. Легенда". В Историческом музее начались "Королевские игры": на новой выставке можно изучить средневековые доспехи. Цепи, кожа, крюки и много мяса: на Большой Дмитровке открылся "Воронеж".