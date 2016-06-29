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Новости

29 июня 2016, 14:30

Культура

"Афиша": Фильм "Тарзан. Легенда" и выставка "Королевские игры"

"Афиша": Фильм "Тарзан. Легенда" и выставка "Королевские игры"

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  • Название: "Афиша"
  • Ведущие: Юлий Гуголев, Иван Распопов, Максим Иксанов
  • Когда смотреть: По будням на телеканале "Москва 24"
  • Для кого: Для тех, кто интересуется культурной и развлекательной жизнью столицы

В прокат выходит фильм "Тарзан. Легенда". В Историческом музее начались "Королевские игры": на новой выставке можно изучить средневековые доспехи. Цепи, кожа, крюки и много мяса: на Большой Дмитровке открылся "Воронеж".
Программа: Афиша
премьеры выставки еда Исторический музей Юлий Гуголев программы Иван Распопов Максим Иксанов Средневековье кино
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