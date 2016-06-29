29 июня 2016, 14:30Культура
"Афиша": Фильм "Тарзан. Легенда" и выставка "Королевские игры"
- Название: "Афиша"
- Ведущие: Юлий Гуголев, Иван Распопов, Максим Иксанов
- Когда смотреть: По будням на телеканале "Москва 24"
- Для кого: Для тех, кто интересуется культурной и развлекательной жизнью столицы
В прокат выходит фильм "Тарзан. Легенда". В Историческом музее начались "Королевские игры": на новой выставке можно изучить средневековые доспехи. Цепи, кожа, крюки и много мяса: на Большой Дмитровке открылся "Воронеж".
Программа: Афиша