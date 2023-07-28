Москва онлайн покажет День рождения больших панд в зоопарке

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

30 июля зрители Москвы онлайн смогут увидеть праздник в Московском зоопарке в честь Дня рождения панд. Сотрудники зоосада расскажут о рационе питания, повадках и характере своих подопечных. Вы увидите, как панды поедают праздничный обед.

Посетителей зоопарка в этот день ждет познавательно-развлекательная программа, включающая в себя викторину, экскурсии, лекции и активные игры.

Большая панда – уникальное животное, о котором европейцы узнали лишь в конце XIX века. Ученые долго выясняли – енот это или все-таки медведь? Генетические тесты решили спор в медвежью пользу. Несмотря на то, что панда – хищник, питается это животное не мясом, а бамбуком. Род больших панд включает в себя 5 видов. Четыре из них уже вымерли.

Смотрите прямую трансляцию 30 июля в 13:30 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.