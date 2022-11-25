Москва 24 покажет пресс-конференцию, посвященную помощи домашним и бездомным животным

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

28 ноября в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция на тему "Домашние животные Москвы: ответственное обращение и защита". Мероприятие приурочено к Всемирному дню домашних животных, который отмечается 30 ноября.

Как город помогает приютам в условиях дефицита медикаментов и кормов европейского производства? Много ли сейчас бездомных животных в Москве, как ведется их учет? Что такое ответственное содержание домашнего животного? Об этом и многом другом будут рассказывать:



председатель комиссии Мосгордумы по экологической политике Александр Соловьев;

депутат Мосгордумы, директор АНО "Центр контроля качества городской среды" Александр Козлов;

руководитель Фонда помощи лабораторным крысам Александра Астахова;

юрист, разработчик проектов законов в сфере ответственного обращения с животными Мария Шабалина.

Смотрите прямую трансляцию 28 ноября в 13:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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