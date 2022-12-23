Москва онлайн покажет новогоднюю елку с участием корги-отряда спасателей МЧС

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

25 декабря зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть новогоднее представление при участии собачьего корги-отряда спасателей МЧС. Мероприятие пройдет в рамках празднования Дня спасателя в подмосковном Щелкове.

Вы увидите, как отважные корги спасают Деда Мороза и Снегурочку, выполняют всевозможные трюки и команды. Также вас ждет конкурс костюмов и награждение самых смелых и милых пушистых спасателей.

Смотрите прямую трансляцию 25 декабря в 10:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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