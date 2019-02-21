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20:51

В Австрии 120-летние черепахи развелись после 115 лет супружества

животные за рубежом

20:51

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Фото: www.youtube.com

Черепахи Биби и Полди из австрийского зоопарка, которые родились примерно в 1897 году и почти 115 лет жили вместе, вдруг стали ссориться.

"Жена" Биби в приступе агрессии даже откусила у своего "мужа" Полди кусок панциря, сообщает MNN. Черепах пришлось расселить по разным домикам и сделать для них две разные бани.

Сотрудники зоопарка надеются на восстановление гармоничных отношений в семье. Они сделали окошки домов так, чтобы Биби и Полди могли видеть друг друга издалека. Однако пока это не привело к желаемому результату.

В зоопарке говорят, что черепахи будто устали друг от друга. Биби даже "шипит как змея" при виде Полди.

Исполинские черепахи живут как минимум до 150, а иногда и до 250 лет, так что Биби и Полди еще могут вернуться друг к другу.

животные за рубежом

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