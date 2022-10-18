Москва онлайн покажет открытие первой в мире станции соколиной почты

Фото: ТАСС/DPA/Waltraud Grubitzsch

19 октября зрители Москвы онлайн в прямом эфире увидят торжественное открытие первой в мире станции соколиной почты в Центре соколиной охоты Константина Cоколова. Корреспондент Анна Луговская проведет наших зрителей по залам, покажет коллекцию почтовых карточек и марок, а также пообщается с организаторами и узнает, как работает почта.

На открытии соколиной почты балобан Дульсинея в свободном полете доставит письмо к специальному почтовому ящику.

Идея открытия станции принадлежит путешественнику и организатору многочисленных экспедиций на шести континентах Валерию Сушкову.

Смотрите прямую трансляцию 19 октября в 12:30 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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