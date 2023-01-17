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16:10

События

Москва онлайн покажет, как проходит акция по сбору елок в столичном зоопарке

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

18 января зрители Москвы онлайн в прямом эфире смогут понаблюдать за тем, как в столичном зоопарке проходит акция по сбору новогодних елок.

Символ праздника завял, но все еще может быть полезным. Сотрудники зоопарка расскажут нашему корреспонденту Анне Луговской, как хвойные ветви применяются в обустройстве вольеров и рационе некоторых животных. Также наши зрители увидят винторогих козлов, дагестанских туров и других копытных за еловой трапезой.

Смотрите прямую трансляцию 18 января в 11:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

животныегородМосква онлайн

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