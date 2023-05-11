В Госдуме призвали ввести систему трекеров для бродячих собак в России

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В России необходимо ввести систему трекеров для бездомных собак, чтобы скопления бродячих животных можно было отследить. Таким мнением поделился думский депутат Султан Хамзаев, пишет РИА Новости.

Парламентарий утверждает, что голодное животное способно насмерть загрызть человека. Хамзаев подчеркнул, что решать проблему бродячих собак необходимо не за счет увеличения бюджета.

Ранее глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что действующее на данный момент наказание за нападение собак на людей чрезмерно мягкое. Он напомнил, что штраф за загрязнение собакой мест общественного пользования – 2 тысячи рублей, а за нападение на человека без тяжкого вреда здоровью последнего – 5 тысяч рублей.

До этого член конституционного комитета Совфеда Александр Башкин поддержал предложение усыплять бродячих животных. Вместе с этим он отметил, что при определенных условиях и с соблюдением соответствующих мер эвтаназии можно избежать.

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