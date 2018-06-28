Американские кинокритики назвали первых претендентов на премию "Оскар"

28 июня 2018, 10:23
Фото: depositphotos/MidoSemsem
Кинокритики США опубликовали список первых претендентов на премию Американской академии кинематографических искусств и наук "Оскар" в 2019 году. В предварительном списке оказались фильмы, которые появились в прокате в первой половине этого года.
За звание лучшей кинокартины могут побороться такие ленты как "Тебя никогда здесь не было", "Черная Пантера", "Первая реформаторская церковь", "Реинкарнация" и "Наездник", сообщает "Комсомольская правда".
В номинации "Лучший режиссер" была выдвинута Хлоя Чжао и ее драма "Наездник", Райан Куглер и "Черная Пантера", Ари Астер и лента "Реинкарнация", Линн Рэмси с фильмом "Тебя никогда здесь не было" и Пол Шредер с триллером "Первая реформаторская церковь".
Итан Хоук, ("Первая реформаторская церковь"), Хоакин Феникс ("Тебя никогда здесь не было"), Брэйди Жандро ("Наездник"), Бен Фостер ("Не оставляй следов") и Джейсон Кларк ("Чаппакуиддик") могут побороться за звание лучшего исполнителя мужской роли.
За лучшую женскую роль по предварительным данным будут соперничать Тони Коллетт ("Реинкарнация"), Эмили Блант ("Тихое место"), Оливия Кук ("Чистокровные"), Вера Фармига ("Границы") и Лесли Манн ("Секса не будет!!!").
Однако кинокритики уточнили, что списки на номинацию "Оскар" еще не полные, так как часто основными претендентами становятся картины, появившиеся в прокате осенью.
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