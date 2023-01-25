Создатель "Улицы Сезам" Ллойд Моррисетт умер на 94-м году жизни

Фото: en.wikipedia.org

Американский психолог и один из создателей культовой детской телепередачи "Улица Сезам" Ллойд Моррисетт умер в возрасте 93 лет. Об этом сообщает ET.

"Мастерская "Сезам" скорбит о кончине нашего уважаемого и любимого соучредителя Ллойда Н. Моррисетта", – заявили в студии The Sesame Workshop.

Отмечается, что Моррисетт скончался в среду, 25 января. О причинах и обстоятельствах смерти создателя шоу не сообщается.

Ллойд Моррисетт родился в 1929 году. Параллельно научной работе в области экспериментальной психологии, образования и философии в конце 1960-х годов стал одним из основателей студии Children's Television Workshop, которая впоследствии была переименована в The Sesame Workshop.

В 1969 году Моррисетт совместно с Джоан Куни создал телепередачу "Улица Сезам". Со временем шоу приобрело культовый статус и выиграло 118 премий "Эмми" – больше, чем у какой-либо передачи за всю историю телевидения.

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