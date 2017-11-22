Минобороны Польши обвинило в подлоге комиссию, расследовавшую падение Ту-154

22 ноября, 01:50
Фото:ТАСС/UIG/LOOP IMAGES/Anna Stowe
Глава Министерства обороны Польши Антони Мачеревич обвинил комиссию, которая расследовала падение Ту-154, в преступлении. Он считает, что члены комиссии распространяют неправду как минимум по четырем пунктам.
"Членам Комиссии Миллера, прокуратуре и суду направят заявление, в котором говорится, что они несут ответственность за распространение неправды как минимум по четырем пунктам", – цитирует "Газета.ru" слова Антони Мачеревич.
В частности, глава Министерства обороны Польши считает, что комиссия пыталась создать ложное впечатление о моменте посадки самолета. Якобы в кабине пилотов находился главнокомандующий ВВС Польши Анджей Бласик, который оказывал давление на экипаж.
Крушение самолета Ту-154 произошло в 2010 году при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". В момент катастрофы на борту находились 96 человек, включая президента Польши Леха Качиньского, его жены и части руководства страны, которые направлялись на траурные мероприятия в Катыни. В результате крушения погибли все.
Ранее причиной крушения было названо решение экипажа не уходить на запасной аэродром из-за тумана. Эту версию также подтвердила комиссия, которую собрал экс-главы МВД Ежи Миллер. Однако власти Польши подвергли сомнению выводы первой комиссии по расследованию причин катастрофы и создали вторую.
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