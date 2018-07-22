Гигантская фигура Трампа в виде цыпленка плывет вдоль побережья Сан-Франциско

22 июля, 23:30
Фото: Zuma\TASS/Greg Sorber
Гигантская надувная фигура президента США Дональда Трампа в виде цыпленка-арестанта плывет вдоль побережья Сан-Франциско. Об этом сообщает РИА Новости.
Цыпленок одет в форму заключенного с номером 00045. Это означает, что Трамп является 45-м по счету американский президент. Фигура отправилась в плавание на корабле от Рыбацкой пристани в Сан-Франциско.
Акцию организовала компания Trump Chicken ("Трамп-цыпленок"). Надувную фигуру изготовили в Китае как символ протестного движения против американского президента. Впервые ее надули на марше в Сан-Франциско 15 апреля 2017 года. Тогда протестующие требовали, чтобы Трамп опубликовал налоговые декларации.
Новая акция называется "Отправим президента-цыпленка в тюрьму".
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