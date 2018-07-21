В Кении расследуют гибель россиянина

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Пресс-атташе посольства РФ в Кении Алексей Чесноков подтвердил, что в минувший четверг, 19 июля, в центре Найроби был убит гражданин России.

Предварительно установлено, что погибший – 45-летний Андрей Васильев – находился в Кении с частным визитом.

"Он ехал на своем автомобиле по одной из центральных улиц города. В какой-то момент встал в пробке. В этот момент к нему подошли вооруженные, неизвестные, пока не установленные люди. Его убили, машину ограбили, соответственно", – передает слова Чеснокова РИА Новости.

В автомобиле находился еще один российский гражданин – ему удалось выбраться и отойти на безопасное расстояние. Преступники скрылись с места преступления.

Решается вопрос о транспортировке тела погибшего в Россию. Радиостанция Capital FM уточняет, что мужчина работал в компании Volvo Motors.

По словам представителя посольства РФ, в Найроби совершается около 70 процентов преступлений, фиксируемых в целом по Кении. Люди с белым цветом кожи привлекают особое внимание преступников.