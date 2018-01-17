Команды КНДР и Южной Кореи пройдут под флагом "Объединенной Кореи" на Олимпиаде

17 января, 18:19
Фото: ТАСС/DPA/Michael Kappeler
На открытии Олимпиады в Пхенчхане делегации КНДР и Южной Кореи выйдут вместе под флагом объединения, передает РИА Новости.
Также по итогам шести встреч в демилитаризованной зоне между двумя государствами 17 января удалось договориться о численности северокорейской команды спортсменов. Олимпийская команда КНДР будет состоять из 150 человек.
На зимней Олимпиаде в Пхенчхане КНДР и Южная Корея сформируют единую команду в женском хоккее, а также проведут совместные тренировки на северокорейском горнолыжном курорте Масикрен.
Олимпийская команда КНДР посетит Южную Корею 1 февраля. Неделю спустя туда прибудут 230 болельщиков и журналисты. На Олимпиаде также состоится показательное выступление северокорейских мастеров тхэквондо.
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