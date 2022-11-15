Самый большой трюфель продали на аукционе в Италии за 184 тысячи евро

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Благотворительный аукцион белого трюфеля, прошедший в итальянском регионе Пьемонт, собрал рекордные 604 тысячи евро, сообщает РИА Новости.

Главный лот аукциона достался гонконгскому предпринимателю. Он приобрел гриб весом 700 граммов, к которому добавили второй экземпляр в 250 граммов. Таким образом, грамм белого трюфеля стоил 194 евро.

Ранее сообщалось, что архив документов времен Второй мировой войны, в который входят фотографии, письма и временное водительское удостоверение будущей королевы Великобритании Елизаветы II, были проданы на аукционе Reeman Dansie более чем за 7,8 тысячи долларов США.

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