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Американский трейдер и финансист Джордж Сорос опроверг информацию о своей смерти.

"Слухи, что у меня был сердечный приступ, полностью ложны. Я жив и здоров", – написал 92-летний миллиардер в Twitter.

Сорос известен активной деятельностью в политике, его фонды неоднократно обвинялись в организации смены власти в ряде стран мира. При этом сам трейдер не опровергал того факта, что его деньги помогли провести на Украине Оранжевую революцию в 2004 году и Евромайдан в 2013 году.

Так, секретарь российского Совбеза Николай Патрушев заявил, что некоторые американские фонды представили для политической элиты Штатов руководство по расколу России. По его словам, структуры Сороса каждый год передают по 800 миллионов долларов для создания различных постановочных снимков и видеороликов.

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