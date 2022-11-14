Сандалии Стива Джобса продали на аукционе более чем за 200 тыс долларов

Фото: juliensauctions.com

Сандалии марки Birkenstock, которые основатель Apple Стив Джобс носил в 70-х и 80-х годах, продали более чем за 200 тысяч долларов (12 080 000 рублей), сообщает аукционный дом Juliens Auctions.

Сандалии продали за 218,7 тысячи долларов при предпродажной оценке в размере 60–80 тысяч долларов. Вместе с лотом на аукционе продали обувь бизнесмена в виде токена NFT.

Такие сандалии Джобс носил в самые ключевые моменты во время создания компании Apple. В 1976 году предприниматель вместе с соучредителем Стивом Возняком начали обдумывать компьютеры корпорации в Калифорнии.

По информации Juliens Auctions, обувь обнаружил в мусорном ведре Марк Шефф, который был домоправителем Джобса. Сандалии сохранились в надлежащем состоянии, на обуви даже остался отпечаток ноги предпринимателя.

Лот выставлялся в течение пяти лет на выставках разных стран мира – Соединенных Штатах, Германии и Италии.

Ранее сообщалось, что архив документов времен Второй мировой войны, в который входят фотографии, письма и временное водительское удостоверение будущей королевы Великобритании Елизаветы II, были проданы на аукционе Reeman Dansie более чем за 7,8 тысячи долларов США.

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