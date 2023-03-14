Труба с радиоактивным изотопом пропала на электростанции в Таиланде – СМИ

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Труба, содержащая опасный радиоактивный цезий-137, потерялась на объекте компании National Power Plant 5A в тайском городе Прачинбури. Об этом информирует издание Bangkok Post со ссылкой на правоохранителей.

"Труба с цезием-137, которая находилась в баке башни паровой электростанции, неожиданно пропала. Цезий-137 крайне опасен для людей, которые прикасались к нему или подвергались его воздействию", – поделился полковник местной полиции Монгкол Тхопао.

Он добавил, что специалисты бюро атомной энергии уже провели осмотр электростанции. Однако они не нашли ни одного нового радиоактивного следа. В свою очередь, правоохранители осмотрели магазины, которые покупают и продают металлолом. Полицейские также не нашли никаких улик.

Впоследствии компания National Power Plant предложила вознаграждение в размере 50 тысяч бат (порядка 109 тысяч рублей) за информацию, которая поможет найти эту трубу.

Ранее сообщалось, что рядом с австралийским городом Ньюман во время транспортировки потеряли капсулу с радиоактивным цезием. Оборудование перевозили на склад в пригород Перта. Капсула выпала из датчика, который используют в промышленности.

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