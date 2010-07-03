Камера наблюдения засняла "эльфа Добби" из Гарри Поттера на заднем дворе

В Сети появилась видео с необычным существом с большими ушами и тонкими конечностями. Запись с камеры видеонаблюдения опубликовала жительница США.

На кадрах видно, как существо проходит мимо автомобиля на заднем дворе, а затем запись обрывается.

Пользователи интернета отметили, что существо напоминает эльфа Добби из трилогии о волшебнике Гарри Поттере.