Жители Лос-Анджелеса пожаловались на неизвестных, отправляющих бесплатно еду из McDonald's

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Множество нежелательных заказов картофеля фри и других блюд из McDonald's были доставлены в дома Лос-Анджелеса за последние месяцы. В каждом случае получатели были не в курсе, кто их прислал, сообщает New York Post.

Так, еще с февраля упаковки с уже оплаченной пищей таинственным образом доставлялись через сервис Uber Eats на дом жителям района Хайленд Парк. Одна из жительниц заявила, что получила свыше 40 бесплатных доставок.

Келси МакМанус, которая проживает в том районе, рассказала, что поначалу люди считали, будто это какой-то розыгрыш, однако позже стало понятно, что все гораздо более системно. Жители элитного района Вествуд Хиллз, которым тоже доставляли еду, считают, что таким образом грабители хотят выяснить, дома ли состоятельные владельцы.

"Меня просто раздражает Uber Eats. Я выбрасываю его, что очень неприятно, потому что мне очень не нравится тратить нераспечатанное молоко. Но что мне делать, хранить его в холодильнике?" – заявил Ричи Кулчар, которому каждый день доставляют пакет молока.

Между тем в Uber Eats сообщили, что компания приступила к расследованию ситуации.

Ранее сообщалось, что столичные таможенники обнаружили настоящий человеческий череп под видом пластиковой модели. Посылку попытались отправить в США. Все останки были переданы правоохранителям.