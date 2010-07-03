Франция поднимет вопрос о ядерной сделке с Ираном

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Франция намерена инициировать обсуждение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе на саммите глав государств и правительств Евросоюза в румынском городе Сибиу. Такое заявление сделал глава государства Эмманюэль Макрон.

Страна выступает за дополнение документа. "Эта сделка недостаточна, мы хотели бы дополнить ее с учетом иранской деятельности в ракетной сфере, его деятельности в регионе", – цитирует ТАСС Макрона.

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) гарантирует исключительно мирные цели ядерной программы Ирана в соответствии с научными и экономическими соображениями страны.

Согласно плану, международные эксперты наблюдают за иранскими центрифугами и хранилищами ядерных материалов в течение 20 лет. Международным сообществом создан "специальный канал снабжения ядерной программы Ирана" различными материалами и оборудованием, в том числе "двойного назначения", которые поставляют в страну только после предварительной проверки.

Тегеран заранее уведомляет МАГАТЭ о намерениях построить любой новый ядерный объект и отвечает на все вопросы, вызывающие обеспокоенность международного сообщества.