Билл Гейтс предсказал введение налога на роботов

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Основатель корпорации Microsoft уверен, что в будущей налоговой системе в отношении роботов будут введены специальные сборы. Это будет сделано, чтобы позволить людям сохранять рабочие места, заявил Гейтс в одном из интервью, передает ТАСС.

Благодаря большей производительности роботов, у людей освобождается больше времени и они стали понимать работу как не единственное, ради чего они родились. Но в итоге всеобщий процесс автоматизации не должен привести к полномасштабному уходу людей с их рабочих мест, считает миллиардер.

Американский бизнесмен пояснил, что основная идея налогообложения заключается в том, что налоги взимаются с капитала или рабочей силы, а робот – это капитал.

"Вероятно, будем иметь различные вычеты и субсидии, чтобы повысить спрос на обычных сотрудников", – подчеркнул основатель Microsoft.