Пришельца из фильма "Инопланетянин" выставят на аукцион

Фото: кадр из фильма "Инопланетянин"; режиссер – Стивен Спилберг

Механического пришельца из фильма американского кинорежиссера Стивена Спилберга "Инопланетянин" представят на аукционе за три миллиона долларов, сообщает издание The Guardian.

Модель продадут на торгах под названием Icons and Idols: Hollywood auction, который посвятили 40-летию картины режиссера. Известно, что в период съемочного процесса героем фильма управляли порядка 12 аниматоров.

Пришелец оснащен не менее 85 процессорами для имитации движений. Героя картины создал дизайнер спецэффектов Карло Рамбальди, который потратил на проработку инопланетянина порядка трех месяцев. На тот момент модель стоила одной десятой части бюджета картины – 1,5 миллиона долларов.

Кроме того, на торгах можно будет приобрести пришельца, которого сделал сам Спилберг. Лот оценили в 80–100 тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что на торги выставили кусок торта с прошедшей 29 июля 1981 года свадьбы принцессы Дианы и принца Чарльза. Первоначальная цена лота на аукционе Dore and Rees Auctions составит 300 фунтов стерлингов (20,9 тысячи рублей).

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