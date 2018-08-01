Испытание баллистической ракеты США завершилось неудачей

1 августа, 00:38
Фото: ТАСС/Zuma/Bill Ingalls
Испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III завершился провалом, передает ТАСС.
По информации пресс-службы Командования глобального удара ВВС, не оснащенная боеголовкой ракета стартовала ранним утром 31 июля из шахтной пусковой установки на авиабазе Ванденберг в штате Калифорния.
В момент, когда учебная ракета приближалась к цели в районе Маршалловых островов, двигаясь по заданной траектории над Тихим океаном, на нее был отправлен сигнал о самоликвидации.
Межконтинентальная баллистическая ракета была уничтожена по соображениям безопасности из-за выявленных аномалий.
Как пояснили специалисты ВВС, аномалией считается любое неожиданное событие во время испытаний, которое может возникать из-за множества факторов.
Для определения причин случившегося сформирована спецгруппа по анализу запуска МБР Minuteman III. Расследование установит точную причину неудачи.
Межконтинентальная ракеты, запускаемые с базы Ванденберг, оснащены сложным оборудованием по сбору данных. Специалистам эти данные необходимы для проверки готовности и возможностей имеющихся баллистических установок.
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