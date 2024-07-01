Греция первой в ЕС разрешила шестидневную рабочую неделю

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Греция с 1 июля стала первой страной в Евросоюзе, разрешившей шестидневную рабочую неделю для некоторых организаций госсектора, компаний и банков. Об этом пишет портал Olympia.

В местном министерстве труда и соцзащиты объявляли, что это поможет облегчить работу организаций, которые работают с населением круглосуточно. До сих пор часто работники таких компаний работали сверхурочно, а теперь работодатель сможет сам решить, кто из сотрудников будет работать 6 дней.

Для ввода такого режима придется доказать властям, что у фирмы появился дополнительный объем работы. Однако шестидневка не распространяется на предприятия пищевой промышленности, туризма, а также рабочих образовательных учреждений и фирм с ночными сменами.

Такая возможность предусматривает дополнительную денежную компенсацию – обычная плата за день будет увеличена на 40%, а если этот день совпадет с воскресеньем или праздником, то надбавка составит 115% от зарплаты.

Ранее в российском Минтруда и соцзащиты опровергли необходимость ввода шестидневной рабочей недели в РФ на фоне рекордно низкой безработицы. Так, текущее трудовое законодательство достаточно гибкое, что позволяет сформировать удобный график работы, а также предусматривает повышенную оплату за переработки.

