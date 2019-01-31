Мэром Махачкалы назначен экс-глава управы Басманного района Москвы

Новым мэром Махачкалы избран Салман Дадаев, ранее возглавлявший управу Басманного района Москвы. Его кандидатуру утвердили депутаты городского собрания столицы Дагестана, сообщает ТАСС.

Помимо Дадаева на эту должность претендовали первый заммэра Махачкалы Абдулмуъмин Ибрагимов и проректор Дагестанского государственного медуниверситета Эльмира Абиева.

Однако после представления кандидатур конкурсной комиссией Ибрагимов заявил, что снимает свою кандидатуру. Избрание мэра Махачкалы проходило открытым голосованием, за Дадаева проголосовали 39 депутатов, за Абиеву – четверо.

Заявки на конкурс по отбору кандидатур на должность градоначальника собирались с конца 2018 года. Всего документы подали 40 человек. Позже четверо из них взяли самоотвод.

Салман Дадаев родился в 1979 году в Махачкале, в 2002 году окончил юридический факультет Дагестанского госуниверситета, позднее проходил обучение в аспирантуре Московского государственного юридического университета.

В июле 2004 года занял должность ведущего специалиста-юриста управы района Метрогородок Москвы. В 2010 году стал первым замглавы управы.

В разное время занимал аналогичные должности в управе районов Сокольники и Хорошево-Мневники. Главой управы Басманного района назначен в мае 2017 года.

Прежний мэр Махачкалы Муса Мусаев в октябре 2018 года был приговорен судом к четырем годам колонии за превышение должностных полномочий.