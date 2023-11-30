Песков сказал о шансах Зеленского задать вопрос Путину во время прямой линии

Фото: kremlin.ru

Президент Украины Владимир Зеленский тоже может задать вопрос Владимиру Путину во время прямой линии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Life.ru.

"Конечно", – заявил Песков корреспонденту издания на вопрос, может ли Зеленский обратиться к российскому лидеру.

Также официальный представитель Кремля заявил, что спросить что-то у Путина можно будет через сайт или call-центр из любой точки Земли.

Ранее стало известно, что российский президент сам будет отбирать вопросы для прямой линии. По словам руководителя исполкома Народного фронта Михаила Кузнецова, сначала редакторская группа отберет самые актуальные вопросы, а затем предложат их лидеру РФ.

Прямая линия и итоговая пресс-конференция с Путиным состоится 14 декабря, в ходе мероприятия президент подведет итоги года. По словам Пескова, это будет телевизионный формат прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией президента.

Кремль начнет принимать вопросы граждан для прямой линии с президентом 1 декабря.





Прямая линия с Владимиром Путиным состоится 14 декабря