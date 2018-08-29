Началось телеобращение Путина по изменениям в пенсионном законодательстве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Началось телеобращение Владимира Путина к гражданам России по изменениям в пенсионном законодательстве.

О своем намерении напрямую обратиться к россиянам президент сообщил на совещании по социально-экономическим вопросам в Омске. Глава государства пообещал подробно проанализировать и изложить свою точку зрения, учитывая важность темы.

По словам Путина, планируя какие-либо изменения в пенсионном законодательстве, кабмин должен действовать "взвешенно и осторожно". По мнению президента, изменения должны обеспечить достойное качество жизни всех поколений россиян.

19 июля проект об изменениях в пенсионном законодательстве был принят в первом чтении. После этого стартовало обширное общественное обсуждение документа. В течение двух месяцев в него могут вносить поправки, а затем направят на второе чтение.

Законопроект предусматривает постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин к 2034 году. За счет этого власти смогут увеличивать пенсии в среднем на тысячу рублей в месяц, что составит 12 тысяч рублей в среднегодовом исчислении.