Песков сообщил, что Кремлю ничего не известно о возможности переговоров по Украине в июле

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Кремль ничего не знает о возможности проведения переговоров по урегулированию ситуации на Украине в июле. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее телеканал ARD со ссылкой на источники заявлял, что официальные переговоры по урегулированию ситуации на Украине могут пройти в июле. По данным СМИ, 24 июня якобы в условиях строжайшей секретности состоялась международная встреча по Украине, в которой участвовали дипломаты западных государств, а также представители Бразилии, Индии, Китая и ЮАР. ARD отметил, что цель Запада заключается в том, чтобы получить поддержку этих стран БРИКС, так как эти государства сохраняют нейтралитет в ситуации вокруг конфликта на Украине.

Позднее заместитель представителя генсека ООН Фархан Хак сообщил, что у организации нет сведений относительно возможного проведения переговоров по ситуации на Украине в июле. Он добавил, что, если будут какие-либо мероприятия с участием ООН, об этом сообщат.

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