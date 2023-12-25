Путин подписал закон, разрешающий частной охране уничтожать БПЛА на объектах ТЭК

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Владимир Путин подписал закон, разрешающий сотрудникам частной охраны уничтожать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) на объектах топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Соответствующий документ опубликован на портале официального опубликования правовых актов РФ.

Согласно принятой инициативе, пресекать нахождение беспилотников возле ТЭК можно не только при помощи их уничтожения или повреждения, но и подавляя или преобразовывая дистанционные сигналы.

До этого законодательство позволяло уничтожать БПЛА только сотрудникам силовых структур, ведомственной охраны и частных охранных предприятий (ЧОП), которые охраняют объекты с высокими требованиями к антитеррористической защищенности.

Охранники ЧОПов на нефтехранилищах, подстанциях и других объектах ранее не могли противодействовать беспилотникам. Первый зампред Совфеда Андрей Турчак уточнял, что такие объекты с начала СВО не один раз подвергались атакам, причем чаще всего – при участии БПЛА.

Планируется, что закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

Ранее российские военные за сутки только на донецком направлении сбили 10 беспилотников ВСУ в районах Горловки, Марьинки и Победы. Помимо этого, они отразили 11 атак противника и нанесли поражение живой силе и технике украинской армии в районах населенных пунктов Георгиевка, Кирово, Дылеевка и Красное в ДНР.

В результате украинские войска потеряли убитыми и ранеными до 200 солдат, четыре танка, в том числе один Leopard 2, БМП Bradley и три автомобиля. Позже стало известно, что подразделения Вооруженных сил России полностью освободили населенный пункт Марьинка, который расположен возле Донецка.

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