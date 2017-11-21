5,5 млрд рублей потратят на канализацию в Новой Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

5,5 миллиардов рублей выделено из бюджета Москвы на модернизацию системы водоотведения в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО). Работы будут идти параллельно с созданием новой системы водоснабжения округов. Об этом сообщил порталу Москва 24 руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

"С целью оздоровления экологической обстановки в зонах интенсивной застройки на присоединенных территориях принято решение централизовать и направить бытовые стоки в Курьяновские очистные сооружения города Москвы. Для реализации этой задачи до 2021 года вблизи деревни Прокшино будет построена мощная канализационная насосная станция закрытого типа, которая будет направлять стоки в систему городской канализации", – уточнил чиновник.

Как устроена канализация в Москве



По словам Жидкина, это позволит обеспечить коммуникациями будущее строительство и ликвидировать локальные очистные сооружения.

"На эти цели по поручению мэра Москвы Сергея Собянина из городского бюджета выделено 5,5 миллиарда рублей, и предпроектные работы уже ведутся полным ходом", – подчеркнул Жидкин.

Помимо этого, принято решение реконструировать Южно-Бутовские очистные сооружения до мощности 110 тысяч кубометров в сутки и усилить систему сброса стоков Ново-Солнцевской канализационной насосной станции.

Также до конца 2018 года будет подготовлен проект новых систем водоотведения административно-делового центра (АДЦ) в поселке Коммунарка. Площадь участка под коммуникации составит более 10 га. Коммуникации новой линии водоотведения протянутся от АДЦ в Коммунарке на юго-запад за деревню Столбово.



Согласно схемам территориального планирования Троицкого и Новомосковского округов, к 2035 году население ТиНАО достигнет 1,5 миллионов человек, здесь будет создан 1 миллион рабочих мест, построено 700 км дорог и 45 км линий метро. Эти схемы необходимы для того, чтобы обозначить места, где будут построены новые дороги, жилые кварталы, появятся новые рабочие места, парковые зоны, инженерная инфраструктура.