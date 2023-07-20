13:16Политика
Песков заявил, что агрессия Польши требует повышенного внимания от РФ и Белоруссии
Фото: kremlin.ru
Агрессия со стороны Польши является поводом для повышенного внимания к обеспечению безопасности России и Белоруссии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Агрессивность Польши, враждебное отношение и к Белоруссии, и к Российской Федерации, конечно, – это повод для повышенного внимания", – сказал он.
Песков добавил, что РФ и Белоруссия начали разрабатывать концепцию безопасности Союзного государства на фоне произошедшего.
Ранее генеральное командование Польши заявляло, что вооруженные силы страны перебрасывают тысячу военных и 200 единиц техники в Подляское воеводство на границе с Белоруссией, таким образом усиливая присутствие армии на востоке Польши.
Отмечалось, что решение носит учебный характер, а его цель заключается в демонстрации способности незамедлительно реагировать на попытки дестабилизации ситуации в стране.
До этого министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский сообщал, что на границу с Белоруссией будут направлены полтысячи полицейских. Всего границу охраняют 5 тысяч сотрудников Пограничной стражи и 2 тысячи солдат польской армии, добавил он.
Польша закроет с 1 июня движение через свою границу грузовиков с номерами РФ и Белоруссии
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